ما هي خطوات وطريقة تجديد الإقامة في أبشر اونلاين 1445؟

في المملكة العربية السعودية، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تجديد الإقامة عبر منصة “أبشر” لعام 1445 هـ، يعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية للمقيمين في المملكة، والآن يمكن للمقيمين تجديد إقاماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى أحد مكاتب الوزارة.

تجديد الاقامة في أبشر اونلاين 1445

من أجل تجديد الاقامة في المملكة العربية السعودية، يجب إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على رابط منصة “أبشر الإلكترونية”. بعد ذلك يجب تسجيل الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك يجب إجراء التحقق بشكل صحيح. بعد ذلك يجب النقر على أيقونة “خدمات” من القائمة المخصصة للمكفولين. بعد ذلك يجب اختيار أيقونة “تجديد الإقامة”. بعدها يجب الدخول على القائمة المتعلقة بالتابعين. ثم الضغط على خيار “تجديد الإقامة” المتواجدة بجوار اسم المقيم. بعدها يجب تحديد الفترة المراد تجديدها من القائمة المتاحة. ثم قراءة جميع الشروط والأحكام المتوفرة على الموقع. بعد ذلك يجب النقر على أيقونة “موافق”. عند انتهاء فترة الإقامة، اضغط على أيقونة “تجديد الإقامة”. تأكد من جميع التفاصيل المعروضة بكل دقة على الموقع. وأخيرا يجب النقر على خيار “تأكيد”.

ما هي شروط تجديد الاقامة عبر أبشر 1445 ؟

الكثير من المواطنين السعوديين يريدون معرفة شروط تجديد الاقامة من خلال منصة أبشر، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: