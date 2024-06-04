“احجــز من هُنـــا moi.gov.iq“.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وأهم شروط الحجز

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية العراقية عن بدء عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق عبر الإنترنت، كبديل للبطاقة السابقة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الازدحام، سيتم استخدام هذه البطاقة في جميع المعاملات الحكومية، لذا تعالوا معنا لنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالبطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

إليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة.

النقر على أيقونة “حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، مكان الولادة، وعنوان الإقامة الحالي.

إدخال رقم الهاتف المحمول الشخصي في الحقل المخصص له.

النقر على أيقونة “حجز” لتأكيد الحجز.

يُطلب من المواطن طباعة إيصال الحجز لاستخدامه في الخطوات اللاحقة لإكمال الإجراءات.

شروط حجز البطاقة الوطنية

هذه بعض الشروط لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024: