أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من منصة مظلتي

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق جزءا مهما من جهود الحكومة لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتها وتقليل نسب الفقر في البلاد كما أن برنامج الرعاية الاجتماعية يوفر دعما ماديا للمستفيدين تشمل مساعدات مالية شهرية تسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية تم تصميم هذه المنصة لتسهيل عملية الاستلام حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول وتعبئة نموذج الاستعلام بالمعلومات المطلوبة والتي سوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة لعام 2024 يمكنكم اتباع الخطوات التالية عبر منصة مظلتي الإلكترونية واتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية للدخول الى الموقع اضغط هنا

بعد تسجيل الدخول اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

املأ نموذج الاستعلام بالمعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وتحديد الوجبة السابعة.

بعد إتمام الاستعلام يمكنك تنزيل كشوف أسماء المشمولين بصيغة PDF من خلال اختيار المحافظة وتحديد الوجبة السابعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة الأخيرة لعام 2024 حيث يجب أن تتوافر عدة شروط ومعايير محددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إليك أبرز هذه الشروط: