ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية، وتأتي هذه النتائج بعد جهود كبيرة قام بها الطلاب والمعلمون طوال العام الدراسي، وقد أشارت النتائج إلى تفوق بعض الطلاب وتميز آخرين في مختلف المواد الدراسية، وقدمت الوزارة التهاني والتبريكات لجميع الناجحين، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعتبر دافعاً قوياً لهم لمواصلة تحقيق النجاح في مراحل دراستهم المقبلة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية، وفرت الوزارة رابط النتيجة على موقع الوزارة لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا للتأكد من أدائهم في الامتحانات.

نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة موقع التربية

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية. اضغط على النتائج الامتحانية. انقر على زر النتائج للصف السادس الابتدائي. أدخل رقم الامتحان في الحقل المخصص المتاح. اضغط على الزر للاستعلام عن النتيجة.

هذه الخطوات البسيطة تساعد الطلاب وأولياء الأمور على الوصول بسرعة إلى نتائج الامتحانات دون الحاجة لإجراءات معقدة، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل عليهم الحصول على المعلومات بسرعة وبسهولة.

تقديم اعتراض نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن طلاب السادس الابتدائي تقديم اعتراضات على النتائج التي يظنون فيها بوجود أخطاء في التصحيح وجميع الدرجات عبر موقع وزارة التربية العراقية، بعد دفع رسوم إعادة التصحيح، والتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر هذا الرابط.