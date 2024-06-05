“لولو الشطورة بتغني مع الأطفال“.. تردد قناة وناسة الجديد على نايل وعربسات لأحلى أغاني الأطفال

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم تردد قناة وناسه الجديد والذي أعلنت عنه إدارة القناة وقامت بتغييره من أجل تحديث المحتوى الخاص بها وإضافة كل ما هو جديد، حيث أن قناة وناسة واحدة من قنوات الأطفال التي تقوم ببث أغاني الأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو فواصل فهي من القنوات التي يحبها جميع الأطفال وذلك بسبب البرامج والأغاني التي تعرضها على مدار اليوم.

تردد قناة وناسه

يمكنك الآن تنزيل قناة وناسة بشكل مجاني تماما حيث أنها لا تحتاج إلى دفع رسوم أو كود تشفير ويمكنك استقبالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد وهو:

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة وناسه على عرب سات

حرصت إدارة القناة على توفير العديد من الترددات والتي يمكنك من خلال استخدامها استقبال القناة من على الأقمار الصناعية المختلفة وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

خطوات تنزيل قناة وناسة

يمكن للجميع في الوقت الحالي تنزيل قناة وناسة على التلفاز وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على اعدادات الرسيفر. ثم بعد ذلك يرجى التوجه إلى خيار التركيب اليدوي. قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد من خلاله تنزيل القناة. سوف يتطلب منك كتابة التردد في المكان المناسب. أخيرا اضغط على حفظ حتى يتم تنزيل القناة بنجاح.

أغاني قناة وناسة