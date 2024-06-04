مغامرات لا تنتهي بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات 2024

تقدم قناة توم وجيري مجموعة كبيرة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك ومن أهم تلك المسلسلات والأفلام الكرتونية هو كرتون توم وجيري الذي نال اعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية من أجل متابعة ومشاهدة جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية التي تقدمها القناة الفضائية.

ما هو تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

تقدم قناة توم وجيري عدد كبير من الأغاني التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية ومن أهم تلك القنوات هي قناة توم وجيري على النايل سات كما يلي بكل التفاصيل الجديدة الآن:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أقوى أشارة تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري