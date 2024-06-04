الحلقة الجديدة.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 مترجمة قصة عشق وقناة الفجر الجزائرية

اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان مما جعل جميع المشاهدين يتساءلوا حول تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 وهو من المسلسلات التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص من مختلف الدول في الوطن العربي وهذا لما ينقله من أحداث تاريخية حول الدولة العثمانية، كما أن المسلسل يوضح الجهود التي بذلها القائد عثمان من أجل تحويل الدولة العثمانية نحو الأفضل، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

يشهد مسلسل المؤسس عثمان مجموعة من الصراعات التي يخوضها ضد العديد من القبائل والتي على رأسهم التتار والهدف من هذا هو توسيع الدولة العثمانية وجعلها دولة شجاعة، كما أنه نجح أيضا في إنقاذ حياته أكثر من مرة ومن المقرر أنه سوف يخوض حرب جديدة في الحلقة 163 والتي سوف تشهد الكثير من التطورات.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة آي تي في وهذا يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ويعرض في تمام الساعة 11 بتوقيت المملكة، كما أنه يعرض أيضا على قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد قناة آي تي في التركية على النايل سات

يمكنك متابعة مسلسل المؤسس عثمان باللغة التركية من خلال تنزيل قناة آي تي في باستخدام التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة آي تي في على عرب سات

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

وهي تعرض مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية ويمكنك تنزيلها باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات