“شوف اسمك dhmw.jaf.mil.jo“.. أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري في الأردن 2024

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري في الأردن وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للعاملين في القوات المسلحة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن ثابت وذلك لأن الدولة تسعى دوما نحو توفير الاستقرار لدى مواطنيها ومساعدتهم في بناء حياة كريمة مستقرة ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري في الأردن

أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين في الاردن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري في الأردن وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب على المواطن زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالمديرية العامة التابعة لوزارة الإسكان بالأردن. ثانيا قم بإدخال البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول. ثالثا يرجى تدوين الرقم الوطني الخاص بالمتقدم. رابعا قم بإدخال الرقم العسكري في الحقل المخصص له. أخيرا اضغط على إرسال حتى تحصل على النتيجة.

شروط الحصول قرض الإسكان العسكري في الأردن

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على قرض الإسكان العسكري والتي جاءت كما يلي: