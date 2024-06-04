استعلم من هنا results.mlazemna.com.. خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط الدور الاول 2024 وخطوات تقديم اعتراض على النتائج

سيتم نشر نتائج ثالث متوسط الدور الاول 2024 قريباً على موقع “نتائجنا”، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، حاليًا، لم تكتمل عمليات التصحيح في أي من المراكز، وبالتالي، لا يمكن تقدير نسب النجاح الإجمالية قبل الانتهاء من الامتحانات وإكمال عمليات التصحيح، يجري امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 بشكل جيد في جميع المحافظات، وبمجرد الانتهاء من الامتحانات، ستبدأ عمليات التصحيح والتدقيق في الدرجات، تليها إعلان النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط الدور الاول 2024

وزارة التربية الوطنية في العراق تعمل جاهدة على توفير خدماتها بشكل إلكتروني يتناسب مع احتياجات أولياء الأمور والطلاب، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة، يمكن لأولياء الأمور والطلاب الآن الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.

البحث عن قائمة الخدمات المتاحة، واختيار خدمة “نتائج الطلاب”.

تحديد الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل اسم الطالب وتاريخ الميلاد ومعلومات أخرى.

بعد التأكد من صحة البيانات، النقر على زر البحث لاستعراض النتائج.

خطوات تقديم اعتراض على النتائج في العراق

وزارة التربية العراقية قد فتحت باب الاعتراض على نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، خاصة في مرحلة الصف الثالث المتوسط، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية: