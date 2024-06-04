“حكايات ماشا.. والنمر الوردي” وغيرها من عشرات الأفلام والبرامج عبر قناة سبيس تون 2024

تعد قناة سبيس تون واحدة من أشهر وأجمل القنوات المفضلة لدى الأطفال، حيث تحظى بشعبية جارفة في جميع أنحاء الوطن العربي، يعود السبب في ذلك إلى أن جميع الأطفال بمختلف الأعمار يحبون البرامج التي تقدمها القناة، فهي تناسب مختلف أعمار ومراحل الطفولة، حيث يقضي الأطفال وقتًا ممتعًا في متابعة البرامج، الأفلام، والمسلسلات الكرتونية المسلية التي تعرض على القناة، والتي تجذب انتباههم بشكل كبير، كما تعد هذه البرامج ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل تتضمن أيضًا العديد من الفقرات التعليمية والنصائح والإرشادات، بجانب الجانب الكوميدي الذي تقدمه.

تردد قناة سبيس تون الجديد

تعد قناة سبيس تون واحدة من أشهر وأفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى عرض العديد من البرامج الممتعة سواء أفلام أو مسلسلات باللغتين العربية والإنجليزية، تستهدف القناة مختلف الفئات العمرية للأطفال في الشريحة من 4 إلى 10 سنوات، مما جعلها تستقطب عددًا كبيرًا من الأطفال في الوطن العربي، تعرض القناة كل ما هو جديد في عالم الأطفال وما يهمهم بصفة مستمرة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، الآن يمكن تنزيل تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

– التردد: 11785

– الاستقطاب: عمودي

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– معدل الترميز: 27500

– الجودة: HD

كما يمكنكم تنزيل تردد قناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

– التردد: 12341

– الاستقطاب: عمودي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– الجودة: SD

كيفية ضبط تردد قناة سبيس تون

لتحميل تردد قناة سبيس تون على شاشتك التليفزيونية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. اختيار القائمة من جهاز التحكم.

2. اختيار قائمة الإعدادات ثم النقر فوق خيار التثبيت اليدوي.

3. تحديد القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات.

4. إدخال بيانات التردد المطلوبة.

5. الضغط على زر حفظ.

تعرف على محتوى قناة سبيس تون

تعرض قناة سبيس تون العديد من البرامج المتنوعة، مسلسلات الأنمي، الأناشيد، والأغاني التي يستمتع بمشاهدتها الأطفال. من أهم برامج القناة:

(ماشا والدب – مهرتي الصغيرة – حكايات ماشا – النمر الوردي – مسلسل توم وجيري)

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