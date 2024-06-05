الأخضر ينهااار.. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي .. ال100 دولار بكام دينار؟

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا سعر الدينار العراقي مقابل الدولار وهذا ما يتساءل عنه عدد كبير من المواطنين وذلك لأن الدولار من الأشياء الأساسية التي تتحكم في أسعار المنتجات والسلع المختلفة عالميا، ووفقا لما نقلته بعض المصادر المسؤولة أن سعر الدولار قد استقر إلى حدا ما، كما أعلنت أيضا أن العراق نجحت في تسديد جميع القروض والديون التابعة لصندوق النقد والتي كانت متراكمة منذ عام 2006.

الدينار العراقي مقابل الدولار

سوف نوضح لكم في النقاط الآتية سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024:

سعر 1 دولار اليوم مقابل الدينار العراقي هو 1.310.04 دينار

يصل سعر 5 دولار أمريكي مقابل الدينار حتى 6,550.20 دينار عراقي.

بلغ سعر 10 دولار مقابل الدينار 13,100.40 دينار عراقي.

إذا كان لديك عشرون دولار سوف تحثل في المقابل على 26,200.80 دينار عراقي.

وصل سعر المائة دولار مقابل الدينار هو 130904.90 دينار عراقي.

بلغ سعر الـ 200 دولار مقابل الدينار هو 261809.80 دينار عراقي.

سجل سعر 300 دولار مقابل الدينار 392714.70 دينار عراقي.

بلغ سعر 400 دولار أمريكي مقابل الدينار 523619.60 دينار عراقي.

وصل سعر خمسمائة دولار مقابل الدينار 654524 دينار عراقي.

سجل سعر 600 دولار اليوم الثلاثاء مقابل الدينار 785429.40 دينار عراقي.

سعر 700 دولار أمريكي اليوم مقابل الدينار هو 1047239.20 دينار عراقي.

بلغ سعر 900 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي هو 1178144.10 دينار.

وصل سعر الألف دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم حتى 1309049.00 دينار.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وفقا لما نقله البنك المركزي أنه وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 47.32 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره شراء 47.22 جنيه.