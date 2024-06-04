صفقات نادي الزمالك الجديدة 2024 بعد انتصار نادي الزمالك .. ترحيل نصف لاعيبة الأهلي!

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من مشجعي نادي الزمالك عن صفقات نادي الزمالك الجديدة 2024 وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوية فقد قام نادي الزمالك بمجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق ، وذلك في ظل الغيابات الكثيرة خلال الفترة الاخيرة الماضية ، حيث نجاح الجهاز الإداري لنادي الزمالك في ضم عشرة صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم ، وخلال السطور التالية نعلن عن أسماء الصفقات الجديدة في صفوف نادي الزمالك.

صفقات نادي الزمالك الجديدة 2024

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك عن صفقات اللاعبين الجديدة والتي ستكون إضافة قوية لصفوف نادي الزمالك خلال مباريات الموسم الحالي ، وإليكم قائمة بأسماء صفقات نادي الزمالك الجديدة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز على النادي الأهلي الغريم التقليدي لنادي الزمالك في مباراة الدوري المصري الأسبوع الماضي.

عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز أهم صفقات الزمالك هذا الموسم.

ناصر ماهر لاعب فيوتشر. مهاب ياسر جناح أيمن. ياسر حمد مدافع. أحمد حمدي . محمد شحاته. سيف فاروق جعفر. زياد كمال. زياد كمال.

موعد مباراة الزمالك القادمة

بعد التعرف على أسماء صفقات نادي الزمالك الجديد يبحث الكثير من جماهير القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك القادمة وذلك أمام فريق دريمز اف سي الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية وذلك يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ،ويستعد نادي الزمالك بشكل جيد قبل المباراة القادمة وذلك هدفًا في تحقيق البطولة الافريقية.