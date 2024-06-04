من هنا moi.gov.iq.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقيه

قامت الحكومة العراقية بإطلاق خدمة حجز البطاقة الوطنية لذلك ارتفع البحث من قبل المواطنين على الإنترنت عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 حيث تعد البطاقة الوطنية الموحدة من أهم الوثائق الأساسية للتعاملات الرسمية داخل دولة العراق لذلك وفرتها الحكومة العراقية للمواطنين الكترونيا لسهولة التسجيل فيها توفيرا للوقت والجهد المواطنين وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم خطوات التسجيل تابعونا.
رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024
أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الخطوات البسيطة للتسجيل من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 حيث وتتمثل الخطوات في الآتي:
- أولا الدخول على مديرية الشؤون الخاصة بالبطاقة الوطنية الموحدة.
- ثم انقر على ايقونة خدمة البطاقة الوطنية الموحدة.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة منك في استمارة البطاقة الوطنية من خلال الصفحة الرئيسية.
- ثم اكتب رقم هاتفك الشخصي. قدم جميع الأوراق المحددة لطلب القبول في البطاقة الوطنية المحددة.
- تأكد جيدا من جميع المعلومات والمستندات المدخلة قبل إرسال الطلب.
- ثم انقر على ايقونة الإرسال عقب التأكد تماما من جميع المعلومات التي تم إدخالها.
شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق
أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في حجز البطاقة الوطنية الموحدة الكترونيا حيث جاءت الشروط وفقا إلى ما يلي:
- أن يكون الشخص المتقدم حامل الجنسية العراقية.
- أن يكون عمر الشخص المتقدم 18 عام فيما فوق.
- أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل العراق بصفة دائمة.
- أن يكون الشخص المتقدم موجود في الموعد المحدد من قبل موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.
- الموافقة علي كافة الشروط والأحكام التي أعلنت عنها المديرية.
- يجب أن لا يقوم الشخص المتقدم في كتابة او إدخال معلومات ومستندات مضللة.