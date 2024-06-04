epedu.gov.iq لينك مباشر نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في عموم المحافظات العراقية

قريبا نتائج الثالث متوسط 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية أنها بدأت عمليات الفحص في العديد من المراكز الامتحانية عقب انتهاء امتحانات الدراسة المتوسطة التي انتهت بمادة الفيزياء يوم أمس 3 يونيو، واستمرت الامتحانات لمدة أسبوع منذ بدايتها في 21 مايو الماضي، أكدت الوزارة على ضرورة اتباع الضوابط المحددة لضمان الدقة والشفافية خلال عمليات التصحيح ورصد الدرجات. وجاء تأكيدهم على الحرص الشديد على مصلحة الطلاب، حيث تضعها دائما في المقام الأول.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

الوزارة أوضحت خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 بشكل إلكتروني، يمكن للطلاب وأولياء الأمور التحقق من النتائج عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات المحددة، والتي سنبينها من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

بعد الانتهاء الكامل من عملية تدقيق أوراق الامتحانية في جميع المحافظات، سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع نتائجنا، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نتائجنا. ثم النزول إلى أسفل الصفحة. ثم، نقوم بالنقر على الزر الموجود بجانب المحافظة لتحميل الملف. ثم فك ضغط الملف ليتحول إلى PDF. ثم نقوم بالبحث عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الامتحان.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع التربية العراقية

يجب على الطلاب اتباع خطوات محددة للحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية، وهذه الخطوات كالتالي:-

أدخل على موقع وزارة التربية العراقية. أدخل البيانات الخاصة بالطالب للاستعلام عن النتائج، مثل الاسم والرقم الجلوس. بعد إدخال البيانات، قم بالنقر على زر “بحث” أو “استعلام”.

سيتم عرض النتيجة التي تتضمن درجات كل مادة والمجموع النهائي للطالب أو الطالبة.

توزيع درجات نتائج الثالث متوسط 2024

توزيع الدرجات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، والتي بات الإعلان عن نتائج الثالث متوسط قريبا، حيت يتم توزيع الدرجات على النحو التالي: