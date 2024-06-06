“زيادة النشاط عبر تفعيل وضع الأدريلانين“ شفرات جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS اللعبة هتتغير 180 درجة

تساعد الشفرات في لعبة جاتا سان اندرياس اللاعب على تجاوز أي صعوبات قد تواجهه أثناء إتمام المهام المطلوبة منه، وبالتالي اجتيازها بنجاح والتقدم للوصول لمراحل أعلى، حيث يقابل لاعب جاتا أثناء مشواره العديد من التحديات الصعبة والفخاخ التي قد يقع في أيا منها وينتهي تماما، لذا تسهل عليه الشفرات الكثير، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أهم الشفرات للعبة جاتا نسخة جاتا سان اندرياس وطريقة تحميل اللعبة على الهاتف.

شفرات جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS

توجد العديد من الشفرات التي تمكن لاعب جاتا سان اندرياس من الحفاظ على حياته ومواصلة طريقه بسهولة ودون مواجهة مصاعب تعوق تقدمه، مثل الحصول على سلاح وذخيرة والقيادة بسرعة وكفاءة والحصول دروع وصحة تبقيه حيا لفترات طويلة وغيرها، وفيما يلي سنستعرض لكم أهم شفرات جاتا سان اندرياس :

منع مطاردة الشرطة : TURNDOWNTHEHEAT

مقدار لا نهائي من الأوكسيجين : CVWKXAM

مقدار لا نهائي من الصحة : BAGUVIX

إتقان مهارة القيادة بكفاءة عالية : STICKLIKEGLUE

زيادة النشاط عبرتفعيل وضع الأدريلانين : ANOSEONGLASS

شاحنة وقود : AMOMHRER

عدد لا نهائي من الذخيرة : FULLCLIP

طائرة صغيرة : FLYINGTOSTUNT

سيارات طائرة : RIPAZHA

إصلاح السيارة مع اكتساب صحة ودرع ومال : HESOYAM

حزمة أسلحة رقم 1 : LXGIWYL

حزمة أسلحة رقم 2 : PROFESSIONALSKIT

حزمة أسلحة رقم 3 : UZUMYMW

جاتا نسخة سان اندرياس

لعبة جاتا سان اندرياس هي واحدة من نسخ لعبة جاتا التي تحوز على شعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم بسبب كونها من أقدم وأشهر ألعاب المغامرة والاثارة التي تتضمن تحديات عديدة تمتاز بالمتعة والتشويق ويحاول اللاعب خلالها اثبات ذكائه ومهارته في جمع السلاح والمال وتجاوز العصابات وأفراد الشرطة، ونسخة جاتا سان اندرياس تدور أحداثها في ولاية سان اندرياس ويزور اللاعب أثناء بحثه عن القاتل العديد من الأماكن الطبيعية الجذابة، ويمكنكم تحميل لعبة جاتا سان اندرياس بالطريقة الآتية :