اتأكدت الأول أنت هتقبض كام! “الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 بالرقم القومي”

يقوم كثير من الأشخاص بالتساؤل عن طريقة الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 فمن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين في هذا الوقت الحالي بالتحديد بعد تقديم موعد الصرف لجميع العاملين بالحكومة المصرية ومن الجدير بذكر أن وزارة المالية في مصر قامت بالتنويه عن إمكانية كل العاملين في تلك الحكومة أن يستعلموا عن القيمة الخاصة براتب شهر يونيو القادم 2024، عقب زيادة أدنى حد للأجور لكل العاملين وذلك على حسب درجات الوظيفية المختلفة ومن المحتمل أن يكون هناك زيادة بالدولة مع اخر العام المالي الجاري على حسب التوقعات وفيما يلي سوف نرفق لكم كيفية الاستعلام عن تلك الرواتب وموعد الصرف أيضا.

الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024

يستطيع الان كافة المواطنين الذين يعملون بجميع الهيئات الحكومية المختلفة في الدولة أن يقوموا بالاستعلام عن القيمة الخاصة برواتب شهر يونيو القادم 2024 وذلك من خلال السير على الخطوات التالية:

لخطوه الاولى الانتقال الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية الضغط على أيقونة خدمات العاملين

الخطوة الثالثة النقر على ايقونة استعلام رواتب يونيو

الخطوه الرابعه تدوين الرقم القومي بشكل صحيح

الخطوة الخامسة النقر على ايقونة استعلام.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

في الحقيقة أنه بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك واخر العام المالي الجاري قامت وزاره الماليه في مصر بالتنويه حول تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو القادم 2024 ليتم الصرف في اليوم التاسع من يونيو ، وتكون العملية الخاصة بالصرف مستمرة حتى خمسه ايام بشكل متتالي لتنتهي في يوم 13 من يونيو 2024 ويكون بامكان جميع المواطنين صرف الرواتب الخاصة بهم بواسطة كافه ماكينات الصراف الآلي أو عن طريق كل المكاتب الخاصة بالبريد ومختلف البنوك المصرية.