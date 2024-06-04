“اعمليها في بيتك” طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل بدون مكونات كثيرة.. أكلة سريعة في البيت

طريقة عمل برجر الدجاج، برجر الدجاج غالباً ما يحتوي على نسبة أقل من الدهون مما يجعله خيارًا جيدًا لأولئك الذين يحاولون خفض استهلاك الدهون حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات فتحافظ على الشبع لفترة أطول وللمزيد من المعلومات ومعرفة طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل تابعونا في التالي

طريقة عمل برجر الدجاج

لعمل برجر الدجاج يجب توافر المكونات التالية :

500 جرام من لحم الدجاج المفروم.

1/2 كوب بقسماط مطحون.

بيضة واحدة.

نصف بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملح، فلفل أسود، بابريكا، كمون حسب الذوق.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل

لعمل برجر الدجاج نتبع الخطوات التالية:

قومي بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جداً.

ضعي اللحمة المفرومة في وعاء كبير، ثم أضف البصل والثوم المفروم.

أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق. يمكنك أيضًا إضافة البابريكا، والكمون، أو أي توابل تفضلينها لإضافة نكهة إضافية.

استخدمي يديكي لخلط المكونات جيداً حتى تتداخل وتصبح عجينة متجانسة.

شكلي العجينة لقطع مستديرة واضغطيها برفق لتشكيل أقراص البرجر.

ثم في مقلاة عميقة، سخني الزيت على نار متوسطة وضعي أقراص البرجر في المقلاة المسخنة واتركيها تطهى لمدة 5-7 دقائق على كل جانب أو حتى تنضج تماماً وتصبح ذهبية اللون ومطهية من الداخل. يجب أن تكون النار هادئه جدا حتي تنضج تماما.



قدمي برجر الدجاج الساخن مع قطعة من الخبز المحمص والخضار الطازج كالخس والطماطم وقطع البصل ويمكنك إضافة السلطات حسب الرغبه. كما يمكنك إضافة الجبنة أو الصلصات كتوابل إضافية عند التقديم ويقدم ساخنا ويمكن أيضا تقديمه مع البطاطس.