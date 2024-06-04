وزارة التربية السورية “moed.gov.sy/site” .. نتائج التاسع سوريا 2024 بالاسم فقط في دمشق

يتساءل كثير من الطلاب المقيدون بالصف التاسع سوريا عن الطريقة التي يتم السير عليها للحصول على نتيجة التاسع سوريا فمن الممكن بمنتهى السهولة واليسر أن يتم الاستعلام عن تلك النتيجة، وذلك بشكل إلكتروني بواسطة الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وهذا عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بكل طالب وطالبة، وفيما يلي في هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتائج التاسع سوريا 2024

يواصل كل الطلبة والطالبات المقيدون بالصف التاسع سوريا بالبحث عن موعد ظهور نتيجة هذا الصف ،ومن الجدير بالذكر أنه يرتفع البحث أيضًا عن كيفية الاستعلام عن تلك النتيجة فمن المعروف أنه يمكن للطلاب أن يستعلم عن نتيجتهم بكل سهولة ويسر الان الكترونيا بغير أن يكونوا بحاجة إلى أن يذهبوا لمقر المدرسة للحصول على نتائجهم ويستطيعون التعرف على النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى للذهاب للموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية من هنا.

الخطوة الثانية النقر على أيقونة نتائج التاسع سوريا.

الخطوة الثالثة انتقاء العام الدراسي

الخطوة الرابعة النقر على أيقونة تظهر النتيجة.

رابط استخراج نتائج التاسع سوريا 2024

استطاعت وزارة التربية والتعليم أن توفر على جميع الطلبة والطالبات خدمة الحصول على النتيجة فمن الممكن لجميع الطلاب أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بالصف التاسع سوريا بسهوله بشكل الكتروني بعد الإعلان بصورة رسمية من جانب الوزارة عن الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، وكذلك اعتماد النتيجة بشكل رسمي ومن ثم رفعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة فيستطيع حينئذ الطالب أن يتعرف على النتيجة المتعلقة به بكل سهولة ويسر.