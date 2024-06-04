هتاخد راتب وانت في سريرك.. خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024.. قوم يلا سجل فورا

السلطات الجزائرية توفر دعما ماليا للمواطنين عبر تقديم منحة البطالة في عام 2024، بهدف مساعدتهم على تخطي التحديات المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المعيشة، وتخفيف الضغط عن كاهل الفئات ذات الدخل المحدود، يتعين على المستفيدين الالتزام بالشروط المحددة للحصول على هذه المنحة، ويمكن للمواطنين التقديم عليها عبر الإنترنت، اتباعا لإجراءات بسيطة وميسرة.

شروط التسجيل في المنحة

للتأهل لمنحة البطالة في الجزائر، يجب على المواطن الالتزام بمجموعة من الشروط المحددة التي تشمل ما يلي:

يتوجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما. يجب على المتقدم تجهيز جميع الوثائق الضرورية المطلوبة لعملية التسجيل. لا يجوز للمواطن الذي استفاد من المنحة سابقا التقدم مجددا. من الضروري التحقق من عدم وجود وظيفة ذات دخل ثابت للمتقدم، وعدم توافر مصادر دخل أخرى لديه. يعد عدم تسجيل المواطن في برنامج موسكو للتكوين المهني أو في أي من مؤسسات التعليم العالي أحد الشروط الأساسية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة