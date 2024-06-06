سلي وقتك وقت الفراغ.. تحميل جاتا نسخة سان اندرياس GTA SAN ANDREAS العب واستمتع

من أفضل وأحدث إصدارات لعبة جاتا نسخة سان اندرياس التي تختلف عن النسخ الأخرى كونها تدور أحداثها في أماكن طبيعية بها ريف وجبال وسهول وأماكن متنوعة لم تكن موجودة سابقا مما يجعل اللاعب يخوض مغامرة فريدة ومميزة يحاول فيها معرفة قاتل والدته عبر تحديات مختلفة ومحاولة إنجاز العديد من المهام المثيرة المطلوبة منه، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تنزيل التحديث الأخير من لعبة جاتا سان اندرياس وأبرز المميزات التي يشتمل عليها هذا الإصدار.

تحميل جاتا نسخة سان اندرياس GTA SAN ANDREAS

للاستمتاع بلعبة جاتا نسخة سان اندرياس بعد التحديثات الأخيرة التي شهدت العديد من التحسينات والإضافات المميزة يمكنكم تحميل اللعبة على الهاتف أيا كان نوعه عبر اتباع الخطوات الآتية :

من هاتفك الذكي قم بفتح المتجر، جوجل بلاي إذا كان هاتفك اندرويد وآب ستور إذا كان هاتفك آيفون.

أعلى صفحة التطبيق ستجد شريط البحث اكتب داخله اسم اللعبة “GTA San Andreas” واضغط على علامة البحث.

بعد ظهور نتائج البحث ادخل الى اللعبة بالإصدار الأخير ثم اضغط على “تنزيل”.

انتظر لحظات حتى يتم الانتهاء من تنزيل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة وخوض هذه المغامرة المختلفة والممتعة.

مميزات آخر تحديث جاتا نسخة سان اندرياس

في التحديث الآخير من لعبة جاتا سان اندرياس تم تطوير اللعبة وأصبحت أكثر واقعية ومتعة من ذي قبل، وفي السطور التالية نستعرض لكم أهم مميزات النسخة الحالية من اللعبة :