كارثة كبيرة لو انت منهم.. الحكومه تقرر وقف 20 مليون بطاقة تموين للمواطنين.. اعرف نصيبك كام وشوف نفسك لتكون منهم

في إطار تصريحاته التلفزيونية، كشف علي المصيلحي، الوزير المسؤول عن قطاعي التموين والتجارة الداخلية، عن قرار حذف حوالي عشرين مليون مواطن من قاعدة البيانات المتعلقة ببطاقات التموين، وذلك بسبب وجود بيانات غير صحيحة أو مزورة لهؤلاء المواطنين، بالإضافة إلى وجود بطاقات مزورة تحمل أسماء وهمية، وأوضح الوزير المصيلحي أن هناك عيوب تقنية في نظام قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات غير مقصودة في بطاقات التموين، وأكد أن الوزارة ستعمل على تحسين واستكمال نظام قاعدة البيانات لضمان حقوق جميع المواطنين خلال الفترة القادمة.

نصيب الفرد في التموين

ثبتت الحكومه كمية الدعم المخصصة للأفراد المستحقين للحصول على إعانات الخبز على مستوى يعادل استهلاك 5 أرغفة يوميا لكل فرد، مشيرا إلى أن التعديل لن يقتصر فقط على تعديل السعر من 5 قروش إلى 20 قرش، بل سيتضمن إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز استقرار هذا النظام، حيث سيتحمل المستهلكون نسبة 16٪ من التكلفة بينما سوف تتحمل الحكومة النسبة المتبقية التي تبلغ 84٪.

زيادة سعر كيلو السكر في التموين

قدّم الوزير علي المصيلحي، الوزير المسؤول عن قطاع التموين والتجارة الداخلية، مقترح برفع أسعار السكر المدعوم في نطاق بطاقات التموين إلى حوالي 18 جنيه للكيلو الواحد، بدلا من 12.60 جنيه كما هو متعارف عليه، ولكن حتى الآن، لم يحظ بموافقة الجهات المعنية، وفي تصريحات وضحها بها عبر وسائل الإعلام، أكد الوزير المسؤول أنه لم يتم حتى الآن الموافقة على هذا المقترح، مؤكد في الوقت نفسه عدم وجود نية لرفع أو تعديل سعر الزيت في إطار برنامج الدعم التمويني، وبالمثل، سعر المكرونة والأرز سيبقى على حاله دون أي تغيير.