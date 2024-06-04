سجل وخد راتب لعيالك.. طريقة التسجيل والاستعلام عن معاش تكافل وكرامه في مصر 2024.. ازاي مش بتاخد معاش لحد دلوقتي

في الوقت الحالي يبحث معظم المواطنين عن الإمكانية للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، ويرغبون في التعرف على الشروط المطلوبة للتقديم، يسعى الكثيرون للاستفادة من خدمة الاستعلام التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في إبريل 2024، والتي تسمح لهم بالتحقق من وضعية معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامه

يمكنك الآن الاستفادة من فرصة التسجيل في برنامج التكافل والكرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي. كل ما عليك فعله هو الاتجاه إلى أقرب وحدة اجتماعية موجودة في منطقتك، وتقديم كافة المستندات المطلوبة، بعد ذلك، قم بملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل وتدقيقها للتأكد من صحة البيانات المقدمة، وفي حال توافقت مع الشروط المحددة، سيتم إبلاغك بقبولك في البرنامج وسيتم صرف المعاش بموجب ذلك.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

للحصول على معلومات حول استحقاق معاش تكافل وكرامة في أبريل 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية: