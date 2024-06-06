“حلمها مجانا 100%” تنزيل لعبة دريم ليج للأندوريد Dream league للهاتف والآيفون.. العب واستمتع

لعبة دريم ليج إحدى الألعاب الالكترونية التي تحاكي كرة القدم بشكل واقعي وتقدم تجربة مميزة لمحبي هذه الرياضة التي تحتل المركز الأول في الشهرة والشعبية حول العالم، وقد حازت هذه اللعبة على إعجاب الملايين لتنافس بقوة ألعاب أخرى مماثلة مثل فيفا وبيس، ويخوض اللاعب خلال اللعبة مغامرة مثيرة بخوضه مباريات عديدة يحاول فيها التفوق واثبات جدارته في تحقيق الفوز والحصول على البطولات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة دريم ليج التحديث الأخير على الهواتف الذكية بأنظمتها المختلفة.

تنزيل لعبة دريم ليج للأندوريد Dream league للهاتف والآيفون

لعبة دريم ليج يتم تحديثها باستمرار لإضافة مزايا متطورة تزيد من متعة اللعبة وإثارتها، وفي التحديث الأخير تم رفع مستوى الجرافيك والرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية لتصبح اللعبة أكثر واقعية، كما أضيفت العديد من التحديثات على أساليب وخطط اللعب وتنوع الاستراتيجيات، ويمكن للاعب تكوين فريق من نجوم العالم والمنافسة به في مختلف البطولات، كما يتاح للاعب الاستعانة بأحد المدربين العالميين المشهوريين لتدريب فريقه ورفع كفاءته، ولتنزيل لعبة دريم ليج على هواتف الاندرويد اتبع الخطوات التالية :

افتح من هاتفك المحمول تطبيق المتجر جوجل بلاي.

اكتب اسم اللعبة Dream league soccer في شريط البحث الموجود بالأعلى.

من نتائج البحث ادخل الى اللعبة واضغط على “تنزيل”.

بعد لحظات سيتم الانتهاء من تثبيت اللعبة على جهازك.

تنزيل لعبة دريم ليج للآيفون

لاعب دربم ليج يستطيع إنشاء فريقه الخاص وتصميم شعاره واختيار الزي واختيار اللاعبين وكل ما يجعله يشعر بالمتعة والتشويق، ولمحبي اللعبة يمكنكم تنزيل اللعبة على هواتف الآيفون على النحو الآتي :