“لولو هتسلي اطفالك طول اليوم” تردد قناة وناسة 2024 أروع الأغاني والكرتون 24 ساعة مع لولو بدون ملل

في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من قنوات الأطفال ولهذا تزايد البحث عن تردد قناة وناسة، والتي لها ملايين المتابعين حول العالم العربي والتي تعرض عديد من أفلام الكرتون والبرامج المتنوعة، وأهم ما يميز محتوي القناة هو تعليمي وترفيهي في آن واحد ومناسب لكافة الفئات العمرية وآمن على الطفل، وتقوم القناة بتحديث التردد كل فترة للحفاظ على جودة الصوت والصورة ولهذا نقدم اليكم تردد قناة وناسة وطريقة التثبيت على الرسيفر.

تردد قناة وناسة على النايل سآت

تعمل القناة على استهداف فئة الأطفال بمجموعة من الأغاني والأناشيد المختلفة بشخصية لولو المشهورة على مدار الساعة، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة التي تعمل على تنمية مهارات الطفل وتطوير أفكاره وغرس العديد من القيم والأخلاق الحميدة، وتقدم القناة محتواها بشكل مجاني دون انقطاع على مدار اليوم دون تشفير أو تقطيع، ويمكن استقبال التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سآت عبر التردد الحالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سآت

تبحث الكثير من الأمهات في الفترة الأخيرة عن تردد قناة وناسة خاصة مع بدء الإجازات الصيفية لتسلية الأطفال خلال وقت فراغهم، ولذلك يمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي العرب سآت من خلال التردد الأتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال من خلال الخطوات التالية: