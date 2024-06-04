في بعض المحافظات.. توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة للتقديم على الثانوي العام 2024

هناك الكثير من الطالبات والطلبة في جميع محافظات مصر يبحثون عن التوقعات الخاصة بـ تنسيق الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها عقب الإعلان عن نتيجة الإعدادية في أنحاء مصر، حتى يتأكدوا من إمكانية وجود فرصة لهم في الالتحاق بالثانوية العامة أم يجب عليهم التفكير في أحد التخصصات الأخرى المرحلة الثانوية مثل الثانوية الفنية والتجارية بجميع أنواعها، ولذلك سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل والتوقعات في تنسيق في أغلب محافظات مصر بالإضافة إلى المستندات المطلوبة من خلال السطور القادمة.

توقعات تنسيق الإعدادية في محافظات مصر

سوف نوضح في السطور التالية عن بعض التوقعات الخاصة بالتنسيق الشهادة الإعدادية في مجموعة من المحافظات المختلفة:

في محافظة القاهرة سوف يكون التنسيق للثانوية العامة للعام الحالي هو 240 درجة.

أما تنسيق العام الحالي لمحافظة الجيزة من المتوقع أن يصل إلى 218 درجة.

بالإضافة إلى تنسيق الثانوية العامة بمحافظة أسيوط لهذا العام قد يصل إلى 240 درجة.

كما يصل التنسيق الخاص بمحافظة القليوبية للثانوية العامة إلى 240 درجة.

وبالنسبة لمحافظة الشرقية يمكن أن يصل إلى 238 درجة.

ومحافظه المنيا قد يصل تنسيق الثانوية العامة للعام الحالي إلى 230 درجة.

بالنسبة لمحافظة الإسكندرية من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 225.

محافظة المنوفية قد يصل التنسيق إلى 230.

الإضافة إلى محافظة الغربية فسوف يصل تنسيق الثانوية العامة إلى 236 درجة.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على الثانوي العام

تتمثل الأوراق الضرورية عند التقديم للثانوية العامة في النقاط التالية: