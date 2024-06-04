“تبدأ من 720 ريال”.. أسعار الأضاحي 2024 وطريقة شراء صك الأضحية في السعودية 1445

كم سعر الأضاحي 2024 وطريقة شراء صك الأضحية في السعودية 1445؟، حيث بدأ المواطنون والحجاج في المملكة بالبحث عن أسعار صكوك الأضاحي، مع بدء توافد الحجاج لأداء فريضة الحج لعام 1445، يعد الحج أحد أركان الإسلام ويتطلب القيام بالعديد من المناسك، مثل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وتقديم الأضاحي في يوم النحر.

كم سعر الأضاحي 2024 في السعودية؟

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة سعر صك الأضحية لعام 1445 هـ (2024م) بـ720 ريال سعودي، وفيما يلي تفاصيل أسعار الأضاحي المتاحة في السوق:

الضأن الروماني: السعر التقريبي 1080 ريال سعودي.

الضأن الأسترالي: 1200 ريال سعودي.

اللامب سواكني: 1150 ريال سعودي.

الحمل الصغير: 1200 ريال سعودي.

الخروف النعيمي: 1490 ريال سعودي.

الخروف البربري: 855 ريال سعودي.

العجول الحصلان: تتراوح الأسعار بين 3800 و4200 ريال سعودي.

العجول الألمانية الصغيرة: تتراوح الأسعار بين 4000 و5500 ريال سعودي.

أسعار صك الأضحية في السعودية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بشراء صكوك الأضحية، تتوفر هذه الصكوك من خلال العديد من المؤسسات مثل بنك الراجحي وجمعية الأورمان، وفيما يلي التفاصيل والأسعار المختلفة لصكوك الأضحية المقدمة من هذه المؤسسات:

بنك الراجحي: صك الأضحية المستوردة: السعر 6000 ريال سعودي؛ صك الأضحية البلدية: السعر 8500 ريال سعودي.

جمعية الأورمان: صك الأضحية بقسط شهري 500 ريال: إجمالي السعر 6700 ريال سعودي؛ صك الأضحية بقسط شهري 600 ريال: إجمالي السعر 7900 ريال سعودي؛ صك الأضحية بقسط شهري 750 ريال: إجمالي السعر 11700 ريال سعودي.

طريقة شراء صك الأضحية في السعودية 1445

صكوك الأضاحي وأسعار الهدي في الحج تتيح للمضحين تفويض جهة موثوقة للقيام بذبح الأضحية أو الهدي نيابةً عنهم، في المملكة العربية السعودية، تعد منصة “أضاحي” من الجهات الموثوقة التي تقدم هذه الخدمة؛ يمكن الحصول على صك الأضحية منها باتباع الخطوات التالية: