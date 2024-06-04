استعلم الآن.. نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني 2024 بالأسم ورقم الجلوس

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
استعلم الآن.. نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني 2024 بالأسم ورقم الجلوس
نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية

قامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن قرب ظهور نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني، وذلك بعد أن أوضح المحافظ بعض الأمور الهامة، منها اعتماد النتيجة بصورة رسمية وبدء عملية رفع الدرجات على موقع البوابة التعليمية التابع إلى المحافظة، وفور انتهاء عملية الرفع يمكن البدء في الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية

يقترب الإعلان من قبل محافظ الشرقية عن اعتماد نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني، وذلك بعد الإعلان عن انتهاء مرحلة مراجعة الدرجات، وأوضح المحافظ أنه تتبقى ساعات قليلة حتى يتم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل، وبعدها ستكون النتيجة متاحة للجميع على الموقع، كما انتشرت بعض الأخبار السارة والتي أكد عليها رئيس مديرية التربية والتعليم داخل الشرقية، وهي ارتفاع نسبة النجاح في جميع المواد الدراسية هذا العام، حيث وصلت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية إلى 90.4%، وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية فإن نسبة النجاح بها وصلت إلى 91%، والمواد الدراسية المتبقية تمكنت من تحقيق نسب عالية أيضا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

جميع الطلاب داخل محافظة الشرقية يمكن لهم البدء في الاستعلام عن النتائج والحصول عليها فور رفعها على الموقع، وذلك من خلال القيام بزيارة رابط النتيجة من حين لآخر، وحتى يتم الاستعلام بصورة صحيحة يلزم تنفيذ الآتي:

  • زيارة موقع نتيجة نت.
  • بعد ذلك سيتم فتح الصفحة الرئيسية، ومن خلالها سيتم الضغط على الأيقونة الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية.
  • ثم يبدأ الطالب في إدخال الاسم أو رقم الجلوس، ويجب تدوين تلك البيانات في الخانات الخاصة بها.
  • بعد ذلك سيتم النقر على زر الاستعلام للحصول على النتيجة
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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