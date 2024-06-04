“وزارة المالية” الحد الادنى 700 ألف دينار..زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين وكيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي؟

أعلنت وزارة المالية في الشهور الماضية زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 100 ألف دينار عراقي حيث أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 500 ألف دينار عراقي ولكن هناك أنباء من وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 700 ألف دينار عراقي أي زيادة رواتب المتقاعدين 200 ألف دينار عراقي ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار ولم يعلن عن صرف الرواتب التقاعدية في دولة العراق بتلك المبالغ ولكن مجلس الوزراء في دولة العراق سوف ينافش ذلك القرار وينتظرون التصويت بالموافقة على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين لدى وزارة المالية

وضحت وزارة المالية العراقية بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين تقدر بمبلغ 200 ألف دينار عراقي بعد التعديلات الأخيرة ولكن لم يصدر قرار بتطبيق تلك الزيادة ومن المقرر أن تم رفع الحد الأدنى سابقاً إلى 500 ألف دينار عراقي أصبح ما كان يتقاضى 600 ألف دينار عراقي أصبح يتقاضى 700 ألف دينار عراقي ولكن هناك أخبار عن زيادة رواتب المتقاعدين مرة أخرى ولكن في انتظار التطبيق النهائي وموعد الصرف بالزيادة الجديدة من مجلس الوزراء في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق