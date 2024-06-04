الان مظلتي pdf .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الاخيرة السابعة كل المحافظات

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 خلال الساعات المقبلة، وأتاحت أيضا توفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المستحقين للمواطنين المستفيدين عبر موقع الوزارة أو عبر منصة مظلتي، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات التنموية التي نفذتها الدولة بهدف مساعدة الأسر المحتاجة، وتقديم الدعم لهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم من خلالها اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، وبالتالي يحصلون على الدعم المقدم من الحكومة، وتتمثل الشروط في النقاط التالية:

أن يمتلك المتقدم الجنسية العراقية.

ألا يكون المستفيد قد استفاد من أي دعم آخر سابقًا.

أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بصورة دائمة.

ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري مبلغ 4000 دينار عراقي.

ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو ممتلكات مسجلة باسمه.

أن يكون عدد أفراد العائلة لدى المتقدم لا يقل عن أربعة أشخاص.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تبذل الحكومة جهودا مضنية من أجل توفير الدعم للمواطنين المستحقين وضمان حياة كريمة لهم، ولهذا أعلنت الجهات المختصة عن خطوات الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 بذلك عبر الخطوات التالية: