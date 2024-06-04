“لينك ملازمنا” رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ونتائجنا

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf توفره وزارة التربية العراقية لجميع الطلاب من كل المحافظات، حتى تساعدهم على التعرف على نتيجتهم في اختبارات الدور الأول لهذه المرحلة الدراسية الهامة التي تحدد مصير مشوارهم التعليمي، ولهذا ينتظر الطلاب والسادة أولياء الأمور الإعلان عن هذه النتيجة بفارغ الصبر، ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال المنصات الرسمية التابعة للوزارة و نوضحها لكم في السطور التالية، كما نوضح خطوات الوصول إلى الدرجات في كل المواد الدراسية بالتفصيل.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf

يستطيع جميع الطلاب التعرف على نتائجهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال رابط نتائج الثالث متوسط 2024 pdf، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتيجة في خلال ساعات قليلة، ولهذا ينتظر الطلاب هذا الإعلان بفارغ الصبر حتى يتمكنوا من الاطمئنان على مجهودهم، ومن الجدير بالذكر أن هذه الامتحانات استمرت لمدة 10 أيام، خاض خلالها الطالب اختبارات في اللغة العربية والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية والرياضيات وغيرها من المواد المقررة عليهم من قبل وزارة التربية العراقية، وقد انتهت هذه الاختبارات في يوم 31 كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين يرغب الطلاب أولياء الأمور في التعرف على درجاتهم للاطمئنان على مستواهم الدراسي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط 2024 pdf

يوفر رابط نتائج الثالث متوسط 2024 خدمة الاستعلام عن النتيجة والوصول إلى الدرجات بالتفصيل من خلال البحث بالرقم الامتحاني، ونوضح الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول إلى بواب ة وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

سجل رقم التحقق الخاص بالموقع للتأكد من انك لست لي.

قم بتحديد الصف.

حدد الفصل الدراسي.

انقر على الاستعلام عن النتيجة.

سجل الرقم الامتحاني واسم الطالب والمحافظة التابع لها.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة بالتفصيل و بالدرجة المئوية في كل المواد الدراسية.

ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.