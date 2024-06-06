واتساب يفاجئ مستخدميه بأبرز مميزات للتحديث الأخير Watsapp .. جربها حالا

تطبيق الواتساب هو برنامج الدردشة الأكثر انتشارا والأعلى استخداما حول العالم، ويستخدمه ما يزيد عن اثنين مليار شخص في التواصل مع الأصدقاء والمعارف أو في العمل ومراسلة العملاء والتسويق الالكتروني، وتقوم الشركة المسئولة عن التطبيق بتحديثه كل فترة لحل المشاكل التقنية التي قد تواجه المستخدمين وإضافة العديد من المزايا الأخرى للتطبيق لضمان تجربة شات مميزة للجميع، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أهم المميزات التي أصبح يتمتع بها تطبيق واتساب بعد التحديثات الأخيرة.

المميزات الأخيرة لتطبيق واتساب

يمكن لمستخدم تطبيق واتساب الاستفادة من المميزات العديدة التي أضيفت مؤخرا للتطبيق والتي حازت بالفعل على إعجاب ملايين المستخدمين، ومن أبرز هذه المميزات :

خاصية قفل الدردشة

يمكنك الآن حماية خصوصيتك وقفل دردشة الواتساب بوسيلة حماية متطورة مثل بصمة الاصبع أو بصمة الوجه وبالتالي عدم استطاعة أي شخص فتح دردشاتك الخاصة أو الجماعية، ولاستخدام هذه الخاصية ادخل الى الملف الشخصي الخاص بك على التطبيق ومرر للأسفل حتى تجد خيار “قفل الدردشة” اضغط عليه لقفل دردشات وعدم فتحها الا من خلالك شخصيا.

تحرير الرسائل

من الخصائص التي أتيحت مؤخرا على تطبيق واتساب وأفادت قطاع عريض من المستخدمين إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها وتغيير أي خطأ قد يكون بها وذلك ممكن خلال ربع ساعة فقط من الارسال، ولتحرير الرسائل اضغط مطولا على الرسالة المراد تعديلها ثم اضغط على الثلاث نقاط الموجودين بالأعلى واختر “تحرير” عدل الرسالة ثم انقر على “تأشير”.

أهم مزايا تطبيق واتساب

من المزايا التي حظت برضا وإعجاب مستخدمي واتساب خاصية “مشاركة الصور بأعلى جودة” ففي السابق كانت الصور تقل جودتها عند الارسال ولكن الآن يمكنك الدخول الى قسم التخزين والبيانات ثم اختيار مستوى جودة تحميل الصور.