“بشرى سارة للمشمولين” كشف اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 العراق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تساؤلات عديدة من المواطنين بالعراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد الانتظار لمدة طويلة لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في توفير الاحتياجات الأساسية ومحاولة تحسين ظروف المعيشة لهم، ولقد تأخر وقت الإعلان عن المقبولين وذلك بعد فحص الجهات المختصة الطلبات المقدمة لاختيار فقط المستحقين للدعم والاعلان عن أسماء الدفعة الجديدة، ولذلك نقدم لكم في المقال طريقة الاستعلام عن المستفدين من الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تستقبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية آلاف الطلبات من المواطنين للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية، وأكد السيد أحمد الأسدي وزير العمل أن اختيار المستحقين يكون وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة، وقريبا سوف يتم الإعلان عن اسماء المقبولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية وذلك فور الانتهاء من عمليات الفرز ومراجعة الطلبات بكل دقة وشفافية، وتتمثل الشروط للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بصفة أساسية داخل حدود العراق.

العمر بالنسبة للرجال (18-60) عاما وبالنسبة للنساء (15-55) عاما ولا يزيد أو يقل عن ذلك.

يُشترط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

عدم حصول الشخص المتقدم على راتب شهري ثابت من الجهات الحكومية أو من المعاشات.

عدم امتلاك أراضي او أنشطة تجارية أو أصول عقارية.

يلزم أن يكون من الفئات المستحقة للدعم (الأرامل والمطلقات، الأيتام، أصحاب الأمراض المزمنة، ذوي الإعاقة، الأسر الفقيرة).

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

يتساءل عدد كبير من المواطنين بالعراق عن طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي للتسهيل على المواطنين وذلك عبر الخطوات التالية: