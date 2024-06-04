هسة.. ظهور رابط استخراج نتائج ثالث متوسط العراق 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا pdf

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج ثالث متوسط العراق 2024 للدور الاول وذلك بعد انتهاء الطلاب الطالبات في العراق من امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في يوم الأربعاء الذي يوافق 5 يونيو 2024 و الانتهاء مباشرة من عملية تصحيح اوراق الطلاب ليتم رفع نتائج جميع الطلاب على الموقع الإلكتروني نتائجنا لجميع الطلاب الحصول عليها بسهولة دون وقت وجهد واهتماما منا لما يبحث عنه المتابعون سوف نوفر لكم رابط موقع نتائجنا الإلكتروني ولمعرفة المزيد من المعلومات تابعونا.
نتائج ثالث متوسط العراق 2024
يستطيع الطلاب والطالبات في العراق استخراج نتائج ثالث متوسط العراق 2024 الدور الاول من على الموقع الإلكتروني نتائجنا عقب الانتهاء من الامتحانات في يوم الأربعاء الذي يوافق 5 يوليو 2024 يتم بعدها تصحيح اوراق إجابات الطلاب و مراجعتها جيدا لرصد درجات الطلاب ووضع على موقع نتائجنا الإلكتروني التابع إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وبعدها يعلن عن النتيجة رسميا في جميع مديريات التربية بالعراق.
خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول
يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بالعراق وذلك عقب الانتهاء مباشرة من الامتحانات وانتهاء أعمال تصحيح اوراق الإجابات من قبل الوزارة ومراجعتها جيدا لتفادي حدوث اخطاء كما يمكنك متابعة الموقع الإلكتروني التابع للوزارة للحصول على النتيجة من خلال هذه الخطوات البسيطة:
- أولا الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة من هنا.
- ثم اختر ايقونة نتائج الثالث المتوسط.
- بعدها تظهر قائمة تتضمن جميع أسماء المحافظات العراقية.
- انقر على المحافظة التابعة للطالب الراغب في الاستعلام.
- ثم اضغط على خانة تحميل النتائج بصيغة PDF على الجهاز الخاص بك.
- وابحث عن اسم الطالب المستعلم.