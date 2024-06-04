رابط مباشر pdf .. تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق موقع وزارة العمل مظلتي

من المقرر الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق خلال الساعات القادمة عبر منصة المعروف بـ”مظلتي”، ويمكن للمواطنين الاطلاع على القوائم لمعرفة مصير طلباتهم، سواء تم قبولها أو رفضها، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير الدعم المالي لفئات معينة من المجتمع العراقي، بهدف تحسين مستوى معيشتهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق، ينبغي التنويه إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد حددت الفئات المؤهلة للحصول على الدعم المالي من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال بيان رسمي، وتشمل هذه الفئات:

العاطلين عن العمل بسبب الإعاقة أو الظروف الصحية.

الباحثين عن عمل ولم يتمكنوا من العثور على فرصة مناسبة.

العمالة غير المنتظمة.

وكذلك السيدات الأرامل والمطلقات.

وأيضا الفتيات العازبات اللاتي لا يقل عمرهن عن 35 عامًا.

وأيضا الأطفال اليتامى.

وكذلك لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

و المرضى وكبار السن.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

يتاح للمواطنين فرصة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق من خلال منصة مظلتي حيث يعلن عن الأشخاص المُختارين للحصول على الدعم المُقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، وللتحقق مما إذا كنت مشمولا أم لا يمكنك اتباع الخطوات التالية: