الان الحلقة 27 مترجمة .. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27 عبر تردد القنوات الناقلة لها

الان مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27 ينتظر المتابعون موعد عرضها بفارغ الصبر وذلك بسبب الأحداث الأخيرة التي تناولها هذا العمل التاريخي المميز، حيث يعرض فترة تاريخية تعرض فيها المسلمين للاحتلال في معظم بلادهم ومعاناتهم من الظلم والقتل، ويوضح انتهاء هذه الفترة المظلمة على يد البطل المسلم صلاح الدين الذي تمكن من هزيمة الصليبيين وتحرير القدس، ونوضح المزيد من التفاصيل عن هذا العمل الدرامي المميز في السطور التالية.

الان مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27

يتم عرض حلقة واحدة في الأسبوع من مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27 وتستمر مدة الحلقة لمدة 120 دقيقة متواصلة باللغة التركية عبر القناة الفضائية تي أرى تي 1، ويتم عرضه مترجمًا باللغة العربية في يوم الثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية عند تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت تونس والمغرب، وتقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض حلقات هذا المسلسل، وقد نجح هذا العمل التاريخي في أن يحصل على شعبية وجماهيرية كبيرة وذلك بسبب عرضه لقصة واحدا من أهم الأبطال في تاريخ المسلمين الذي استطاع أن يقضي على الحملات الصليبية ويحرر القدس بعد العديد من المعارك التي خاضها من أجل هذا الغرض، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من المواقع الالكترونية التي تقوم بعرض حلقات المسلسل من أبرزها موقع لاروزا.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الحلقة 27

هناك العديد من القنوات التي تقوم بعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27 مثل قناة تي أر تي 1 في تركيا وقناة الفجر الجزائرية التي تعرضها مترجمة بالعربية، ونوضح ترددات هذه القنوات في السطور التالية:

تردد قناة تي أر تي 1

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11042.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية