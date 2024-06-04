رابط www.azhar.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2024 الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس يهتم الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عنها، حيث من المقرر أن يتم توفير نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد أن تصل أعمال التصحيح والتدقيق إلى نهايتها، ويوفر الأزهر الشريف خدمة الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء عملية التعرف على الدرجات بكل سهولة، ونوضح رابط وخطوات الاستعلام في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس في خلال ثوان معدودة عن طريق منصة بوابة الأزهر الشريف، التي تقدم هذه الخدمة لكل الطلاب بالمدارس الأزهرية، وكل ما عليك للاستعلام هو اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى منصة بوابة الأزهر الشريف.

ثم انقر على زر خدمات الأزهر.

حدد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

اكتب اسم الطالب وسجل برقم الجلوس.

تأكد من صحة البيانات المسجلة.

انقر على كلمة عرض النتيجة.

انتظر ثواني وستظهر النتائج مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية بوابة الأزهر

تتيح بوابة الأزهر الشريف خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس لكل الطلاب وأولياء الأمور، كما أنها تتيح هذه الخدمة لجميع الطلاب في صفوف النقل، حيث تمكنهم من الاستعلام عن نتائجهم عن طريق البحث بالاسم أو رقم الجلوس.

وقد أكد الأزهر على أنه سيتم توفير النتيجة على الموقع بعد أن تنتهي عملية تصحيح وتدقيق أوراق الإجابات، وقد أكد على أنه السبب في تأخير توفير النتائج هو بسبب زيادة أعداد الطلاب وقلة أعداد المصححين، وسوف يتم توفير النتائج بشكل رسمي خلال القليل من الساعات القادمة، وذلك بمجرد أن يتم اعتماد كشوف النتائج من قبل السيد وكيل الأزهر الشريف.