هتستفيد كتير… الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز جهود ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

تهدف هذه الخطوة إلى توفير الوقت والجهد على الأفراد من خلال إتاحة إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر الإنترنت، للحصول على الكارت يجب اتباع الخطوات التالية:

يبدأ المواطن بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت. يجب على المواطن إدخال الرقم القومي الخاص به في الحقل المخصص لذلك. بعد إدخال البيانات، يقوم المواطن بالنقر على زر بحث للانتقال إلى الخطوة التالية. ستظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة توضح ما إذا كان الطلب قد تم قبوله أم لا. إذا تم قبول الطلب، يجب على المواطن الضغط على أيقونة حجز موعد لتحديد موعد لزيارة مكتب التأهيل. أخيرا يتوجه المواطن إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره أثناء عملية التقديم لإتمام الإجراءات والحصول على الكارت.

كارت الخدمات المتكاملة

يعد كارت الخدمات المتكاملة أداة هامة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوفر لهم مجموعة متنوعة من الخدمات والتسهيلات التي تساهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

تم الإعلان عن خطوات استعلام كارت الخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة الخاصة بشهر يونيو 2024 وذلك استجابةً لطلبات العديد من المواطنين، ويهدف كارت الخدمات المتكاملة إلى تقديم الدعم والخدمات المتنوعة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.