نوكيا تعود بقوة! موبايل جديد يدعم 5G بكاميرات قوية ومواصفات متقدمة

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
نوكيا تعود بقوة! موبايل جديد يدعم 5G بكاميرات قوية ومواصفات متقدمة

بدأت شركة نوكيا في التوغل من جديد في جميع الأسواق العالمية وذلك بفضل إصداراتها من الهواتف المحمولة وهي بالفعل لها مكانة كبيرة عند الكثير من المستخدمين للهواتف من مختلف دول العالم، واطلت علينا مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات رائعة، ولأن الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن نوكيا تطلق موبايل يعمل بشبكات 5G

مواصفات هاتف HMD XR21

  • سوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات هاتف HMD XR21 بعد بحث الكثيرين عنها.
اسم الهاتفHMD XR21
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦,٤ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
نوع المعالجSnapdragon 695 5G
الرامات٦ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
 سعة تخزين خارجيةلا تدعم
عدد الكاميرات الخلفيةاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٦٤ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٦  ميجا بيكسل
سعة البطارية٤٨٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٣٣ وات
نظام التشغيلاندرويد ١٣
هاتف HMD XR21
هاتف HMD XR21

مميزات هاتف HMD XR21

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزاته، وهي كما يلي:

  • حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٤ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.
  • كذلك أيضاً يدعم معالج قوي ومعدل تحديث سريع جدا للتنقل السريع بين صفحاته.
  • كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة ودقة لا مثيل لهما للحصول على صورة نقية وجميلة.
  • كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كما يدعم أيضاً شحن سريع وبطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.

سعر هاتف HMD XR21

  • بعد معرفة ومواصفات ذلك الهاتف الرائعة يرغب الكثير من الناس في معرفة أسعاره.
  • ولكن حتى هذه اللحظة لم تعلن الشركة عن الأسعار الرسمية له، وسوف نوضحها لكم فور الإعلان عنها.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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