نوكيا تعود بقوة! موبايل جديد يدعم 5G بكاميرات قوية ومواصفات متقدمة

بدأت شركة نوكيا في التوغل من جديد في جميع الأسواق العالمية وذلك بفضل إصداراتها من الهواتف المحمولة وهي بالفعل لها مكانة كبيرة عند الكثير من المستخدمين للهواتف من مختلف دول العالم، واطلت علينا مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات رائعة، ولأن الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن نوكيا تطلق موبايل يعمل بشبكات 5G

مواصفات هاتف HMD XR21

سوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات هاتف HMD XR21 بعد بحث الكثيرين عنها.

اسم الهاتف HMD XR21 نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦,٤ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز نوع المعالج Snapdragon 695 5G الرامات ٦ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة تخزين خارجية لا تدعم عدد الكاميرات الخلفية اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٦ ميجا بيكسل سعة البطارية ٤٨٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٣٣ وات نظام التشغيل اندرويد ١٣

مميزات هاتف HMD XR21

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزاته، وهي كما يلي:

حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٤ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.

كذلك أيضاً يدعم معالج قوي ومعدل تحديث سريع جدا للتنقل السريع بين صفحاته.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة ودقة لا مثيل لهما للحصول على صورة نقية وجميلة.

كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يدعم أيضاً شحن سريع وبطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.

سعر هاتف HMD XR21