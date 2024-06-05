مغامرات القط والفأر… تردد توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يسعى الآباء والأمهات إلى تنزيل تردد توم وجيري الجديد 2024 التي لتقديم الكرتون المفضل لأطفالهم الذي يساهم في إسعادهم وتسليتهم خلال الإجازات والعطلات الرسمية، يعد كرتون توم وجيري من الوسائل الترفيهية التي تحظى بشعبية واسعة، ليس فقط بين الأطفال بل بين الكبار أيضا نظراً للمتعة التي يقدمها والمتابعة المستمرة له عبر الأجيال المختلفة.

يذاع كرتون توم وجيري على العديد من القنوات المتنوعة، مما يتيح للجميع فرصة مشاهدته بسهولة إن هذا الكرتون، يعتبر من أفضل القصص المضحكة التي تلائم جميع الأفراد بمختلف أعمارهم، حيث يتميز بمحتوى كوميدي مسلي يجذب الكبار والصغار على حد سواء، ويحرص الآباء على توفير هذه القنوات على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لضمان أن يتمكن أطفالهم من الاستمتاع بمشاهدة حلقات توم وجيري بشكل دائم.

تردد توم وجيري الجديد 2024

نعرض لكم ترددات قنوات الاطفال توم وجيري على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بهدف إسعاد الأطفال الذين يحبون مشاهدة هذا الكرتون الشهير الترددات كالتالي:

التردد: 11345

معدل الترميز: 25700

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

تعد قنوات توم وجيري من أبرز قنوات الأطفال التي تجذب الصغار بفضل ما تقدمه من مغامرات مشوقة ومواقف كوميدية ممتعة، هذه القنوات تلبي احتياجات الأطفال من الترفيه والتعليم مما يجعلها محط اهتمام الأهل الذين يسعون لتقديم محتوى آمن وممتع لأبنائهم.

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD