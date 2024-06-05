“اسمـــك هُنــــا هّســـه epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود التربية 2024 وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية في العراق عن اسماء تعيينات عقود التربية وذلك ما ينتظره عدد كبير من المتقدمين، حيث أنها من المسابقات الوظيفية التي قامت بإطلاقها الوزارة وذلك من أجل مساعدة الشباب في الحصول على عمل ثابت وتحسين مستوى الدخل لديهم، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

اسماء تعيينات عقود التربية

يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود التربية بنجاح:

يتطلب من المتقدم الدخول على الصفحة الرسمية الخاص بوزارة التربية والتعليم. الخطوة الثانية قم بإدخال البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول. الخطوة الثالثة يرجى الدخول على خيار مسابقة عقود التربية من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية. الخطوة الرابعة يرجى كتابة البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على زر استعلام حتى تحصل على النتيجة بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في مسابقة عقود التربية

حددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدم من أجل القبول في مسابقة عقود التربية وهي: