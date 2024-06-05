“أعـــرف غــرامة سيارتــك وادفعهـــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

يعتبر رابط تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل متكرر داخل العراق لذلك قامت هيئة المرور العامة بإطلاق رابط إلكتروني يمكن لجميع المواطنين من خلاله تسديد الغرامات المقيدة عليهم وذلك يعد توفير للوقت والجهد وهذا يعتبر بديل جيد من الذهاب إلى هيئة المرور في هذا الطقس الحار والتكدسات، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

أصبح في الوقت الحالي من السهل الاستعلام عن غرامات المرور العامة وهذا بمجرد أن يقوم المواطن بإتباع مجموعة من التعليمات والتي جاءت على النحو الآتي:

في مبتدأ الأمر يجب عليك زيارة منصة أور. ثانيا يرجى تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال استخدام البيانات المحددة. ثالثا انقر على خيار الاستعلام عن المرور. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول السيارة أو المركبة الخاصة بك ثم اضغط على استعلام. خامسا يظهر لك قائمة توضح كافة الغرامات المسجلة على سيارتك. إذا كنت ترغب في التسديد انقر على تبويبة تسديد. سوف يقترح عليك مجموعة من طرق التسديد المتنوعة قم باختيار الطريقة الأنسب لك. بعد إتمام عملية التسديد يرجى طباعة الإيصال والاحتفاظ به وسوف يتم حذف الغرامة أيضا.

شروط تسديد غرامات المرور في العراق

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند تسديد الغرامات وهي: