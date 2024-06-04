انخفاضات هائلة! تعرف على أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

يشهد عالم السيارات رواجا كبيرا في تلك الفترة وذلك بسبب الانخفاض الكبير في أسعار جميع أنواع السيارات الحديثة و المستعملة، ومنذ تداول أخبار تلك الانخفاض بدأ الكثير يبحث عن أسعار سيارات سكودا كاميك الجديدة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات.

مواصفات ومميزات سكودا كاميك موديل ٢٠٢٣

بعد نزول سعر سيارة سكودا كاميك موديل ٢٠٢٣ وبدأ الكثير يبحث عن مواصفات ومميزات تلك السيارة، وهي كما يلي:

وأول مميزات تلك السيارة أنها تدعم محرك ذات سعة ١٦٠٠ سي سي، وتصل سرعتها القصوى إلى ١٠٠ كيلو متر في الساعة الواحدة.

ومن مميزاتها أيضاً أنها تدعم تروس أوتوماتيكية، وأيضا تحتاج فقط إلى ٦,٣ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كيلو متر في الساعة الواحدة.

كذلك أيضاً تدعم عزم دوران يصل إلى ١٥٥ نيوتن متر وتصل سرعتها القصوى إلى ١١٠ حصان.

ومن أهم مميزاتها أيضاً أنه يمكنك التحكم في سرعة قيادتها من خلال العجلة، مع دعمها أيضاً لنظام الثبات الالكتروني.

كما يدعم أيضاً خاصية التحكم في سرعة فرامل السيارة للحد من التعرض لحوادث الطرق الناتجة عن السرعة.

كذلك أيضاً تدعم جهاز إنذار لمنع التعرض للسرقة، وتدعم أيضاً مرايات كهربائية، وخاصية التحكم في المحركات دون الحاجة إلى مفتاح.

وتدعم أيضاً كاميرا خلفية للمراقبة، وأيضا قفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضبابية، وأيضا مثبت سرعة السيارة.

وتدعم أيضاً تلك السيارة مكيف هواء، ومكان مخصص للشحن وكذلك للأكواب.

بالإضافة إلى أنها تتوافر بأشكال متعددة وشيك وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر سيارة سكودا كاميك موديل ٢٠٢٣

وبعد أن عرفنا مواصفات ومميزات تلك السيارة الرائعة سوف نتناول أيضاً أخر سعر وصلت إليه في الأسواق المصرية.