اسمك نزل الوجبة السابعة؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مظلتي “نزلها pdf“

إليكم الآن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية هي من أشكال المساعدات المالية التي يتم توفيرها للأسر المعوزة داخل دولة العراق بشكل شهري وهذا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين الغير قادرين ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية والهامة التي يحتاجونها ولكن هذا يتم وفق مجموعة من المعايير التي وضعتها الحكومة، وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين عموم العراق الاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية وذلك بعد أن يقوم المواطن باتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

الخطوة الأولى يتطلب من المواطن الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية. الخطوة الثانية قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الخطوة الرابعة يرجى اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. الخطوة الخامسة سوف يتطلب من المواطن مجموعة من البيانات والتي يجب عليه إدخالها والتي تتمثل في رقم الوجبة والمحافظة بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الشخصية. أخيرا يرجى الضغط على زر استعلام حتى تحصل على كشوف أسماء المقبولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

إذا كنت من محدودي الدخل أو ليس لديك دخل ننصحك بالتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط وهي:

يجب أن يكون عدد أفراد عائلة المواطن أربع أفراد فيما أكثر.

يشترط أم يتراوح عمر المواطن من 18 عام وحتى 60 عام بالنسبة للذكور.

بينما إذا كانت المتقدمة سيدة يجب أن يترواح عمرها من 15 عام وحتى 50 عام.

من الشروط الهامة والتي أكدت عليها الحكومة أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية