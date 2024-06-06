مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 ديلي موشن dailymotion

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

من أهم أسباب نجاح مسلسل قيامة عثمان نجم المسلسل بوراك اوزجيفيت النجم التركي المحبوب وصاحب الأداء التمثيلي المبهر والذي يقوم بدور عثمان الغازي الابن الأصغر لأرطغرل الذي ينتشل دولته من الفقر والضياع ويعمل على نهضتها وتغيير أحوالها للأفضل بفضل شجاعته ودهائه وحنكته التي ستمكنه من الصمود في وجه أعدائه والتغلب عليهم، ويوم الأربعاء تم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163على قناة atv التركية والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة حيث سيكتشف عثمان مكيدة دبرت له لإيقاعه في الفخ وسيخطط للانتقام من مدبريها كما سيخوض صراعات أخرى مع أبناء قبيلته وخصومه من القبائل الأخرى والذين يحملون له مشاعر الكره والضغينة، وينتظر الكثير من متابعي المسلسل نزول الحلقة مترجمه لمشاهدتها بعد عرض الاعلانات التشويقية على مدار الأسبوع الماضي.