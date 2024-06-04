“لولو هتظقطط العيال” نزل دلوقتي تردد قناة وناسة الجديد 2024 بأعلى جودة

يعتبر تردد قناة وناسة من أهم الترددات التي يريد العديد من الأشخاص معرفتها على مستوى كافة أرجاء العالم العربي، وذلك بفضل كونها من أشهر قنوات الأطفال حيث تقدم محتوى متميز من الأغاني والأناشيد التي يفضلها الأطفال بشكل كبير ويجعلهم مستمتعين طوال أوقات فراغهم، وقد حرص إدارة هذه القناة على تحديث التردد الخاص بها لتوفير متعة أكبر لأطفالنا وأيضًا لزيادة جودة المشاهدة، وسوف نوضح أهم ما يخص القناة وترددها بصورة مفصلة خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

إذا كنت ترغب في معرفة تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، فإننا سول نوضح التردد الخاص بهذه القناة في هذه الفقرة بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى الهامة التي تساعد في تثبيت القناة على جهازك:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

بينما في حالة كنت تقطن في أي من دول الخليج وكنت تبحث عن تردد هذه القناة المميزة على القمر الصناعي عرب سات، فلا تقلق سوف نوضح لك التردد الخاص بها فيما يلي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

جودة القناة: HD.

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة على جهازك

في هذه الفقرة سوف نوضح لك طريقة تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك: