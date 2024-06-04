العيد فرحه.. موعد عطلة عيد الأضحى 2024 في السعودية وعدد أيام الإجازة

موعد عيد الأضحى السعودية قامت المملكة بتحديده لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ الاحتفال به من بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، ويقوم المسلمين في هذا العيد بتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والقيام بأداء مناسك الحج، ويتساءل الجميع عن موعد بدء الإجازة بعد إعلان الموعد الرسمي لعيد الأضحى أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ليستطيع الجميع الاستمتاع بالراحة في هذه الأيام المباركة من السنة.

موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

حددت الحكومة السعودية موعد عيد الأضحى المبارك 2024 ابتداء من يوم السبت الموافق 15 يونيو وهو يوم وقفة عرفات واستمر أربعة أيام لينتهي يوم 18 يونيو ومن المتوقع أن تزيد عن أربع أيام لأنه قد يصادف موعد إجازة رسمية ويتم التعويض عنها، كما حدث بعيد الفطر المبارك ويتحدد ذلك بناء على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية

تعتبر إجازة عيد الأضحى من الإجازات مدفوعة الأجر بالمملكة، وذلك للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك الذي يحمل الكثير من المعاني الدينية والإسلامية لدى المسلمين وأعلنت وزارة الموارد البشرية بداية إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 5 ذو الحجة 1445 وتنتهى يوم 17 من الشهر ذاته، ولكن هناك بعض الاستثناءات من الإجازة مثل موظفي بنوك الموجودين بمكة المكرمة والمدينة المنورة لاستطاعة توفير جميع الخدمات المالية اللازمة للحجاج وسيتم تعويضهم عن هذه الإجازة بأيام أخرى في الفترة المقبلة.

أهمية إجازة عيد الأضحى

يعتبر لإجازة عيد الأضحى أهمية كبيرة لدى جموع المسلمين لأنها فرصة عظيمة للترابط الاجتماعي بين جميع أفراد الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة كما تعتبر فترة لتجديد النشاط بعد فترة عمل تدوم طويلًا لنستطيع إعادة الحيوية بعد العودة فهي فرصة عظيمة للراحة والاسترخاء.