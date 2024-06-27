“على وشك الإعلان” رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا

تساؤلات كثيرة من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024، وعلى الرغم من مواصلة الطلاب حاليا الاختبارات النهائية إلا أن عمليات التصحيح بدأت منذ اليوم الأول بالامتحانات في كافة المحافظات، وبمجرد أن تنتهي عمليات مراجعة ورصد الدرجات وإعداد الكشوفات سيتم اعتمادها رسميا من الوزارة وتكون متاحة للطلاب عبر موقع نتائجنا، ونقدم اليكم خلال موقعنا رابط الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

لم ينتهي طلاب الثالث متوسط من أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي وأوشك الطلاب على انتهاء اختبارات الدور الأول 2024 يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو، ويشرف وزبر التربية على عملية سير الامتحانات داخل اللجان والتي تسير بصورة ناجحة، ومازالت عمليات التصحيح جارية داخل مراكز الكنترول وشدد الوزير على تحري الدقة والشفافية في مراجعة إجابات الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقوقه كاملة، ولم يتم الاعلان عن موعد محدد لظهور النتائج ولكن تشير كافة المصادر إلى أنها ستكون بهد عيد الاضحي المبارك في مطلع الأسبوع الثاني من شهر يونيو، ويمكن الإطلاع عن النتيجة فور ظهورها عبر موقع نتائجنا قبل ظهورها بالمدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024

يتساءل كثير من الطلاب عن طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، ولهذا وفرت وزارة التربية موقع نتائجنا لتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم، وتعتبر هذه المرحلة هامة بالنسبة للطلاب والتي ستحدد إمكانية الالتحاق بالمرحلة الثانوية، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للصف الثالث متوسط كما يلي: