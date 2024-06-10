“شفرة إعادة صحة اللاعب كاملة“ شفرات جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS 2024

جاتا هي لعبة الفيديو الأشهر والتي تصدرت قائمة أفضل الألعاب الالكترونية لسنوات طويلة واستطاعت تحقيق نسب مبيعات خيالية، وعلى الرغم من ظهور ألعاب عديدة أخرى بعدها الا أنها استطاعت الحفاظ على نجاحها وشعبيتها الكبيرة وذلك بفضل تطورها المستمر لتواكب أحدث الأجهزة وأعلى التقنيات، وتنزيل إصدارات أخرى منها أكثر إثارة وتشويق، ومحبو لعبة جاتا يبحثون باستمرار عن الشفرات التي تمكنهم من التفوق واجتياز المهمات المطلوبة منهم بنجاح، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مجموعة من شفرات جاتا سان اندرياس وطريقة تحميل اللعبة.

شفرات جاتا سان اندرياس

جاتا سان اندرياس أحد إصدارات لعبة جاتا وتدور أحداثها في ولاية اندرياس التي تمتاز بطابعها الريفي الرائع وزيارة اللاعب لأماكن جديدة ومختلفة توفر له مغامرة مثيرة، وقد يحتاج اللاعب أثناء مشواره الى شفرات للعب تجعله يستكمل المهمات المطلوبة منه بنجاح، حيث تسهل تلك الشفرات بعض التحديات وتمكن اللاعب من حل بعض المشاكل ومواجهة الصعوبات التي قد تواجهه، فقد يتعرض اللاعب لإصابة تجعله قريب من الموت ويستخدم شفرات الصحة للبقاء حيا لوقت أطول، كما أنه تمكنه من تغيير الأسلحة والذخيرة وتغيير استراتيجية اللعب بما يخدمه، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز شفرات جاتا سان اندرياس :

إعادة صحة اللاعب كاملة: “HEALTH”.

شفرة الرقص: “BOOGIE”.

تدمير السيارة: “CAR_DESTROY”.

الحصول على سيارة عشوائية: “GIVE_RANDOM_CAR”.

تفجير السيارات: “EXPLODE_CARS”.

شفرة قتل جميع المشاة القريبين: “KILL_ALL_NEARBY_PEDS”.

زيادة الذخيرة: “FULLCLIP”.

زيادة قوة الشاحنة: “AMOMHRER”.

شفرة تفجير السيارات: “EXPLODE_CARS”.

شفرة زيادة مستوى اللاعب: “POLICE_INCREASE”.

شفرة نقص مستوى اللاعب: “POLICE_DECREASE”.

تعبئة ذخيرة لجميع الأسلحة: “AMMO_ALL”.

الجري بأقصى سرعة: “RUN_FAST”.

تحميل جاتا سان اندرياس

يمكنكم الآن تحميل نسخة جاتا سان اندرياس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بمختلف أنظمتها ليستمتع أكبر عدد من المستخدمين بخوض تلك المغامرة، وسنوضح لكم في السطور التالية خطوات تحميل اللعبة على الهاتف: