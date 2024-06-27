“كام دينار بعد الزيادة” سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بالزيادة الجديدة موعد صرف راتب التقاعد لشهر يوليو

زفت وزارة المالية العراقية بشارة للمواطنين وذلك بزيادة سلم رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث أكدت الوزارة على زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي على رواتب التقاعد لمن يحصلون على راتب أقل من مليون دينار، وتأتي هذه الزيادة في ظل حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في شراء كافة الاحتياجات الأساسية، ويمكن الاستعلام عن مقدار الزيادة على راتب التقاعد. عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية وهذا ما نقدمه اليكم من خلال سطور هذا المقال.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

بدأت وزارة المالية في صرف رواتب المتقاعدين في يوم 2 يونيو 2024 الماضي بالزيادة الجديدة المقررة، وهذه الزيادة تشمل فقط من يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي، وتحرص الحكومة على تحسين ظروف المعيشة للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبالتالي أصبح سلم رواتب المتقاعدين كالتالي:

من يتقاضي راتب قدره 550 ألف دينار بعد الزيادة المقررة يصير 660 ألف دينار عراقي.

إذا كان راتب التقاعد 650 ألف دينار فسوف يحصل على 750 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

من يحصل على راتب 800 ألف دينار فإنه سوف يتقاضي راتب قدره 900 ألف دينار.

أما إذا كان الراتب 900 ألف فإنه سيصل إلى مليون دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق

أتاحت وزارة المالية العراقية امكانية الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين بالعراق عبر موقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين، وفي هذا الصدد نقدم اليكم الخطوات التالية: