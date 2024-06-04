هام! انطلق موعد التقديم للمدارس التجريبية 2024.. تعرف على التفاصيل الآن!

تدور الكلمات الأكثر بحثًا في الساعات القليلة الماضية حول موعد تقديم المدارس التجريبية 2024، حيث يترقب أولياء الأمور إصدار بيان من وزارة التربية والتعليم يتعلق بتفعيل للموقع الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الأبتدائي، وذلك للعام الدراسي 2024/2025 عن طريق المنصات الإلكترونية، وسوف نوضح كافة المعلومات التي وردت في هذا الصدد خلال مقالنا.

موعد التقديم للمدارس التجريبية 2024

سوف يبدأ موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بشكل إلكتروني في المدارس التجريبية بداية من يوم 1 من شهر يونيو عام 2024، وسوف يستمر التقديم حتى يوم 30 يونيو عام 2024 ميلاديًا، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد بعض الشروط التي ينبغي استيفائها للتقديم بشكل إلكتروني، وسوف نتطرق لعرضها في الفقرات القادمة، والجدير بالذكر أنه يمكن التقديم في المدارس التجريبية من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بكل سهولة ويسر.

شروط التقديم للمدارس التجريبية 2024

هناك بعض الشروط التي وضعتها الوزارة حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم لأطفالهم في المدارس التجريبية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أولًا يجب أن يبلغ العمر ما بين 4 إلى 6 سنوات في يوم 1 من شهر أكتوبر

وأيضًا ينبغي أن يتم التقديم للطفل في الإدارة التعليمية التي تقع في محيط محل إقامة ولي أمرة.

كذلك يجب الإلتزام بالمعايير والشروط التي تم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس التجريبية 2024

هناك بعض الأوراق التي يجب على أولياء الأمور توفيرها عن التقديم، وتتمثل في الآتي: